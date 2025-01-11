В США рассказали о планах Трампа купить еще несколько стран

Hill: в список покупок Трампа могут попасть КНДР, Куба, Багамы, Гаити и Тайвань

Избранный президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность приобретения еще нескольких стран, в том числе Северной Кореи. О планах политика рассказал бывший специальный помощник в Пентагоне Дуглас Маккиннон в материале для Hill.

По его словам, Трампа также могут заинтересовать Куба, Багамы, Гаити и Тайвань. «Если не для фактического приобретения или сдачи в аренду, то хотя бы для ситуационной осведомленности?» — отметил Маккиннон.

Ранее Трамп предложил Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата. Кроме того, избранный президент заявлял о желании присоединить Гренландию к США, указывая на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России.