В Татарстане опровергли новости о пожаре на предприятии в Нижнекамске

Власти Татарстана опровергли информацию о пожаре на предприятии в Нижнекамске

Власти Татарстана опровергли новости о пожаре на предприятии в Нижнекамске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы российского региона Рустама Минниханова.

«В отдельных Telegram-каналах распространяется информация о якобы пожаре на предприятии в Нижнекамске! Это не так!» — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что свечение, которое можно было увидеть на многочисленных видеокадрах, возникало из-за работы факелов. Днем предприятие сообщило о том, что будут проводиться плановые изменения режима работы оборудования. В пресс-службе добавили, что все работает в штатном режиме.

11 января появилась информация о том, что в Нижнекамске случился пожар на заводе «Танеко» из-за загоревшейся колонны. По данным издания Baza, на территории предприятия проводили эвакуацию. О пострадавших в результате происшествия не сообщалось.