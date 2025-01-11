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19:38, 11 января 2025Россия

В Татарстане опровергли новости о пожаре на предприятии в Нижнекамске

Власти Татарстана опровергли информацию о пожаре на предприятии в Нижнекамске
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Антон Великжанин / РИА Новости

Власти Татарстана опровергли новости о пожаре на предприятии в Нижнекамске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы российского региона Рустама Минниханова.

«В отдельных Telegram-каналах распространяется информация о якобы пожаре на предприятии в Нижнекамске! Это не так!» — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что свечение, которое можно было увидеть на многочисленных видеокадрах, возникало из-за работы факелов. Днем предприятие сообщило о том, что будут проводиться плановые изменения режима работы оборудования. В пресс-службе добавили, что все работает в штатном режиме.

11 января появилась информация о том, что в Нижнекамске случился пожар на заводе «Танеко» из-за загоревшейся колонны. По данным издания Baza, на территории предприятия проводили эвакуацию. О пострадавших в результате происшествия не сообщалось.

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