В Верховной Раде назвали последнее препятствие для заключения мира с Россией

Депутат Рады Дубинский назвал Зеленского единственным препятствием для мира с РФ

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, назвал единственное препятствие для заключения мира между Украиной и Россией. В видео на своем YouTube-канале он заявил, что считает таковым президента страны Владимира Зеленского.

«Зеленский остался вот этим одним препятствием для завершения войны на Украине. Россия декларирует готовность перейти к переговорам, ее поддерживают Китай и Бразилия, Индия занимает нейтральную позицию — я сейчас говорю о крупнейших державах», — порассуждал Дубинский о последнем мешающем переговорам факторе.

Он также подчеркнул, что команда избранного президента США Дональда Трампа выразила готовность к российско-украинским переговорам, а между странами Европы нет единства в этом вопросе. «Поэтому остается только Зеленский», — отметил депутат.

Ранее Дубинский назвал Зеленского военным преступником. Таковым политик считает украинского лидера из-за того, что тот, отказываясь от мирных переговоров, может уничтожить Украину.