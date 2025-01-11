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16:48, 11 января 2025Бывший СССР

В Верховной Раде назвали последнее препятствие для заключения мира с Россией

Депутат Рады Дубинский назвал Зеленского единственным препятствием для мира с РФ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, назвал единственное препятствие для заключения мира между Украиной и Россией. В видео на своем YouTube-канале он заявил, что считает таковым президента страны Владимира Зеленского.

«Зеленский остался вот этим одним препятствием для завершения войны на Украине. Россия декларирует готовность перейти к переговорам, ее поддерживают Китай и Бразилия, Индия занимает нейтральную позицию — я сейчас говорю о крупнейших державах», — порассуждал Дубинский о последнем мешающем переговорам факторе.

Он также подчеркнул, что команда избранного президента США Дональда Трампа выразила готовность к российско-украинским переговорам, а между странами Европы нет единства в этом вопросе. «Поэтому остается только Зеленский», — отметил депутат.

Ранее Дубинский назвал Зеленского военным преступником. Таковым политик считает украинского лидера из-за того, что тот, отказываясь от мирных переговоров, может уничтожить Украину.

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