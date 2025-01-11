Гусев: В Воронежской области сбили несколько беспилотников

В Воронежской области сбили несколько беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он не уточнил, сколько именно, но отметил, что дроны сбили в Воронеже и двух районах области. Пострадавших и разрушений нет, но опасность атаки беспилотников сохраняется.

Ранее 10 января российские силы противовоздушной обороны уничтожили семь украинских дронов над российской территорией. Четыре беспилотника сбили над акваторией Черного моря, два уничтожили над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской областию