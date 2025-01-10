Силы ПВО уничтожили семь украинских дронов над территорией России

Минобороны: силы ПВО уничтожили семь украинских дронов над территорией России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

В министерстве рассказали об атаке дронов в период с 20:00 до 22:00 по московскому времени в пятницу, 10 января.

«Четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбиты над акваторией Черного моря, два уничтожены над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области», — отметили в ведомстве.

Ранее атаки украинских беспилотников лишили электричества шесть населенных пунктов Белгородской области, среди которых села Борисовка, Новое и Коновалово, а также хутора Давыдкин, Плотовка и Плотвянка.