Во Франции десятки человек пострадали при столкновении трамваев

В Страсбурге столкнулись два трамвая, пострадали 30 человек

Во французском городе Страсбург в субботу, 11 января, столкнулись два трамвая. В результате пострадали десятки человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на собственный источник в полиции.

«В субботу на железнодорожном вокзале Страсбурга произошло столкновение двух трамваев. 30 человек находятся в относительно тяжелом состоянии, 15 из них были доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что столкновение транспорта могло произойти из-за ошибки при переводе стрелок. Водители трамваев не пострадали.

Ранее поезда столкнулись в Мурманской области из-за неисправности, вызвавшей самопроизвольное движение состава. Известно, что пострадали 25 человек.