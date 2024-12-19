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12:10, 19 декабря 2024Россия

Стала известна предварительная причина столкновения поездов в Мурманской области

Экстренные службы: поезда столкнулись в Заполярье из-за неисправности
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Поезда столкнулись в Мурманской области из-за неисправности, вызвавшей самопроизвольное движение состава. Эту причину в качестве предварительной назвал РИА Новости источник в экстренных службах.

Как стало известно из сообщения источника агентства, самопроизвольно двигаться во время трагедии в Заполярье начал именно состав с рудой.

Вечером 18 декабря в районе станции Княжая Мурманской области произошло столкновение двухэтажного поезда МурманскСанкт-Петербург, в котором ехали 326 пассажиров с грузовым составом с рудой. Известно, что пострадали 25 человек.

Жертвами трагедии стали два человека.

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