Стала известна предварительная причина столкновения поездов в Мурманской области

Экстренные службы: поезда столкнулись в Заполярье из-за неисправности

Поезда столкнулись в Мурманской области из-за неисправности, вызвавшей самопроизвольное движение состава. Эту причину в качестве предварительной назвал РИА Новости источник в экстренных службах.

Как стало известно из сообщения источника агентства, самопроизвольно двигаться во время трагедии в Заполярье начал именно состав с рудой.

Вечером 18 декабря в районе станции Княжая Мурманской области произошло столкновение двухэтажного поезда Мурманск — Санкт-Петербург, в котором ехали 326 пассажиров с грузовым составом с рудой. Известно, что пострадали 25 человек.

Жертвами трагедии стали два человека.