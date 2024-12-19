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11:06, 19 декабря 2024Россия

Данные о пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области уточнили

Минздрав: в столкновении поездов в Мурманской области пострадали 25 человек
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура / РИА Новости

В столкновении двухэтажного пассажирского поезда и грузового состава в Мурманской области пострадали 25 человек. Данные о получивших травмы пассажирах уточнил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости.

По словам представителя Минздрава, 14 пострадавших проходят лечение в больницах. Состояние 10 пациентов, в том числе троих детей, оценивается как тяжелое, еще четверо — в состоянии средней тяжести. Кроме того, 11 человек получили медпомощь амбулаторно. Двоих россиян спасти не удалось.

Ранее в РЖД сообщали, что число пострадавших в аварии достигло 31 человека.

Вечером 18 декабря в районе станции Княжая Мурманской области столкнулись двухэтажный поезд МурманскСанкт-Петербург, в котором ехали 326 пассажиров, и грузовой состав, начавший самопроизвольное движение с горки. В результате с рельс сошли 19 вагонов, включая 15 грузовых. Часть из них перевернулась.

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