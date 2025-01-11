Военкор RT Филатов показал, как ВСУ на Humvee попали в западню в Красногоровке

Военный корреспондент RT Андрей Филатов показал кадры, снятые в мае 2024 года, на которых запечатлен неудачный маневр Вооруженных сил Украины в Красногоровке Донецкой народной республики (ДНР). Видео опубликовал Telegram-канал RT.

На кадрах видно, что, после того, как отряд «Шторм» 110-й бригады захватил важную стратегическую высоту – пятиэтажное здание, командир с позывным Белый отдал команду атаковать соседнее четырехэтажное здание. В это время в сторону бывшего вдоль штурмуемого дома мчался американский бронированный Humvee с украинскими военнослужащими.

Как рассказал сам Филатов, противник, вероятно, запутался или не имел актуальной информации о текущей ситуации. Humvee проехал мимо четырехэтажки, затем развернулся и наехал на мину, после чего из дымящегося авто выбежали украинские бойцы и рассредоточились.

Ранее несколько групп украинских военных попали в засаду в районе Великой Новоселки в южной части ДНР. Снайпер группировки войск «Восток» с позывным Казах рассказал, что украинские войска приходили группами, у них не было коммуникации между собой, и они вели контратаку вслепую.