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08:01, 11 января 2025Бывший СССР

Военкор показал неудачный маневр ВСУ в Красногоровке

Военкор RT Филатов показал, как ВСУ на Humvee попали в западню в Красногоровке
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Военный корреспондент RT Андрей Филатов показал кадры, снятые в мае 2024 года, на которых запечатлен неудачный маневр Вооруженных сил Украины в Красногоровке Донецкой народной республики (ДНР). Видео опубликовал Telegram-канал RT.

На кадрах видно, что, после того, как отряд «Шторм» 110-й бригады захватил важную стратегическую высоту – пятиэтажное здание, командир с позывным Белый отдал команду атаковать соседнее четырехэтажное здание. В это время в сторону бывшего вдоль штурмуемого дома мчался американский бронированный Humvee с украинскими военнослужащими.

Как рассказал сам Филатов, противник, вероятно, запутался или не имел актуальной информации о текущей ситуации. Humvee проехал мимо четырехэтажки, затем развернулся и наехал на мину, после чего из дымящегося авто выбежали украинские бойцы и рассредоточились.

Ранее несколько групп украинских военных попали в засаду в районе Великой Новоселки в южной части ДНР. Снайпер группировки войск «Восток» с позывным Казах рассказал, что украинские войска приходили группами, у них не было коммуникации между собой, и они вели контратаку вслепую.

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