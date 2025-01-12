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15:04, 12 января 2025Бывший СССР

Бывший глава МИД Украины отговорил сына идти в украинскую армию

Экс-глава МИД Украины Кулеба признался, что отговорил сына идти в армию
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что отговорил своего 18-летнего сына идти в украинскую армию. Об этом сообщило издание «Политика страны».

Экс-глава МИД Украины отметил, что юноша ходит на военные курсы и его едва удалось уговорить продолжить обучение в университете. Вместе с тем Кулеба допустил возможное снижение мобилизационного возраста, сейчас составляющего 25 лет. По его мнению, генералы должны донести этот аргумент до политического руководства и парламента. «И, что наиболее важно, до народа Украины. Потому что это будет чрезвычайно болезненным решением, которое не будет приветствоваться ни одной частью украинского общества», — объяснил бывший министр.

Кулеба признал, что вряд ли мобилизационный возраст на Украины будет снижен до 18 лет. Он допустил снижение этого возраста на один-два года.

Ранее сообщалось, что Кулеба в 2025 году станет доцентом Института политических исследований Франции. Он посетит институт во время весеннего семестра для проведения занятий в Парижской школе международных отношения Sciences Po и в шести кампусах за пределами Парижа.

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