Стало известно новое место работы бывшего главы МИД Украины

Бывший глава МИД Украины Кулеба в 2025 году станет доцентом института во Франции

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в 2025 году станет доцентом Института политических исследований Франции. Об этом сообщил директор учебного заведения Луис Васси в социальной сети X.

«Я рад сообщить, что Дмитрий Кулеба присоединится к Sciences Po 25 января в качестве доцента. Дмитрий останется на Украине, но посетит нас во время весеннего семестра для проведения занятий в Парижской школе международных отношения Sciences Po и в шести кампусах за пределами Парижа», — написал он.

В свою очередь, экс-глава украинского МИД ответил, что для него возможность поделиться со студентами «опытом дипломатии военного времени» станет большой честью.

Ранее Кулеба стал старшим научным сотрудником в Гарвардском университете. Отмечается, что на новом месте он будет заниматься темами «на пересечении дипломатии, безопасности и устойчивости».