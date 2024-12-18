Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:53, 18 декабря 2024Бывший СССР

Стало известно новое место работы бывшего главы МИД Украины

Бывший глава МИД Украины Кулеба в 2025 году станет доцентом института во Франции
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в 2025 году станет доцентом Института политических исследований Франции. Об этом сообщил директор учебного заведения Луис Васси в социальной сети X.

«Я рад сообщить, что Дмитрий Кулеба присоединится к Sciences Po 25 января в качестве доцента. Дмитрий останется на Украине, но посетит нас во время весеннего семестра для проведения занятий в Парижской школе международных отношения Sciences Po и в шести кампусах за пределами Парижа», — написал он.

В свою очередь, экс-глава украинского МИД ответил, что для него возможность поделиться со студентами «опытом дипломатии военного времени» станет большой честью.

Ранее Кулеба стал старшим научным сотрудником в Гарвардском университете. Отмечается, что на новом месте он будет заниматься темами «на пересечении дипломатии, безопасности и устойчивости».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Два поезда столкнулись на севере России, среди пострадавших могут быть дети. Что известно о крушении?

      Россиянин оказался зажат внутри вагона сошедшего с рельсов поезда под Мурманском

      Зеленский прибыл в Брюссель

      Невролог подсказала способы вылечить головную боль без лекарств

      iPhone перегрелись из-за ИИ

      На Западе заявили о катастрофических потерях Украины

      Власти рассказали о ходе эвакуации с места столкновения поездов в Мурманской области

      Российского режиссера выдворили с рейса в Москву за пьянство

      В прямой линии Путина примут участие иностранные журналисты

      В офисе Зеленского назвали Орбана «назойливым гонцом»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше