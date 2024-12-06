Экс-глава МИД Украины прокомментировал сообщения о переезде в США

Экс-глава МИД Украины Кулеба: буду ездить в командировки в США и возвращаться

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба намерен ездить в командировки в США, а затем возвращаться в Киев и жить на родине. Сообщение о переезде в Соединенные Штаты экс-дипломат прокомментировал в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я буду жить на Украине. Я буду ездить в командировки в соответствии с законодательством Украины и исключительно в соответствии с ним. Я буду возвращаться из командировок и дальше жить на Украине», — заявил Кулеба.

Он назвал все сообщения о своем переезде дезинформацией и призвал «не вестись на фейки».

Ранее Кулеба получил должность старшего научного сотрудника в Гарвардском университете. Он будет заниматься темами «на пересечении дипломатии, безопасности и устойчивости», а также исследовать стратегии противодействия автократиям, построение устойчивых международных коалиций и укрепление демократических институтов.