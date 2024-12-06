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10:00, 6 декабря 2024Бывший СССР

Экс-глава МИД Украины прокомментировал сообщения о переезде в США

Экс-глава МИД Украины Кулеба: буду ездить в командировки в США и возвращаться
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба намерен ездить в командировки в США, а затем возвращаться в Киев и жить на родине. Сообщение о переезде в Соединенные Штаты экс-дипломат прокомментировал в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я буду жить на Украине. Я буду ездить в командировки в соответствии с законодательством Украины и исключительно в соответствии с ним. Я буду возвращаться из командировок и дальше жить на Украине», — заявил Кулеба.

Он назвал все сообщения о своем переезде дезинформацией и призвал «не вестись на фейки».

Ранее Кулеба получил должность старшего научного сотрудника в Гарвардском университете. Он будет заниматься темами «на пересечении дипломатии, безопасности и устойчивости», а также исследовать стратегии противодействия автократиям, построение устойчивых международных коалиций и укрепление демократических институтов.

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