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12:18, 5 декабря 2024Бывший СССР

Кулеба стал старшим научным сотрудником в Гарвардском университете

РБК: экс-глава МИД Украины Кулеба стал научным сотрудником в Гарварде
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба стал старшим научным сотрудником Центра по науке и международным отношениям имени Белфера при Школе управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета. Об этом сообщает РБК.

Университет называет Кулебу «одним из самых влиятельных дипломатов своего поколения». Сообщается, что он будет заниматься темами «на пересечении дипломатии, безопасности и устойчивости», а также исследовать стратегии противодействия автократиям, построение устойчивых международных коалиций и укрепление демократических институтов.

Ранее Кулеба заявил, что у Украины не осталось средств, чтобы переломить ход конфликта с Россией. По его словам, ситуация на поле боя выглядит мрачно и страны Запада ожидают от Киева уступки ради заключения мирного соглашения.

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