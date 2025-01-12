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08:24, 12 января 2025Мир

Бывший премьер Британии оскорбил Путина

Экс-премьер Джонсон призвал Путина отказаться от «имперских амбиций»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал главу России Владимира Путина отказаться от «имперских амбиций». Об этом он заявил в беседе с Delfi.

В ходе интервью политик оскорбил Путина, а также напомнил, что Россия больше не является империей, призвав донести эту информацию до ее президента. Джонсон отметил, что не следует пытаться контролировать другие государства.

«Эстония, Латвия, Литва — ни одна из этих стран больше не является частью Российской империи, и то же касается Украины. Все кончено», — заключил экс-премьер.

Ранее Джонсон раскрыл детали своего разговора с Путиным перед началом спецоперации на Украине. По его словам, президент России во время «очень долгого и крайне экстраординарного телефонного разговора» пытался внушить ему страх в ответ на предупреждения о недопустимости начала СВО.

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