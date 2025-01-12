Черышев забил дебютный мяч за «Панионис» в чемпионате Греции

Денис Черышев забил дебютный мяч за «Панионис» в чемпионате Греции

Бывший полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев забил дебютный мяч за «Панионис» в чемпионате Греции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 30-й минуте домашнего матча 15-го тура второго по силе греческого дивизиона против «Панахаики» Черышев реализовал пенальти. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Черышева.

Россиянин забил четвертый мяч за «Панионис». В декабре хавбек оформил хет-трик в игре Кубка страны против «Пансеррайкоса» (3:0).

Черышев стал игроком «Паниониса» в сентябре 2024-го. До этого россиянин играл за итальянскую «Венецию», которую он покинул 1 июля по истечении контракта.