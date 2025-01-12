Число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии выросло

NBC: Число погибших при лесных пожарах в Калифорнии выросло до 13 человек

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии увеличилось до 13 человек. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на данные властей.

Отмечается, что еще 13 человек считаются пропавшими без вести.

Ранее стала известна возможная причина пожаров в Калифорнии. По данным агентства Bloomberg, они могли начаться из-за оборванного провода, который был обнаружен на башне, связанной с линией электропередачи Eagle Rock Sylmar.

По подсчетам специалистов, ущерб от пожаров в Калифорнии оценивается в 52-57 миллиардов долларов, что делает их одними из самых разрушительных в истории штата.