Депутат Рады раскритиковал реформу системы образования Украины

Депутат Рады Дубинский раскритиковал реформу украинской системы образования

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский раскритиковал планирующуюся реформу украинской системы образования. Свое заявление парламентарий привел в Telegram.

«В школах собираются отменить физику, химию, биологию и все, что хоть как-то связано с пониманием мира. Вместо этого школьников на уроках патриотизма научат, как правильно любить Родину, ходить строем и держать равнение», — написал депутат.

По его словам, происходящее напоминает нацистские планы по «упрощению» образования для славян, а целью реформы является лишение молодежи способности критически мыслить.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что в рамках реформы украинской системы образования физика, биология, химия, зарубежная литература, всемирная история, гражданское образование и география перестанут быть обязательными для обучения учащихся 10, 11 и 12 классов в школах на Украине.

Отмена этих предметов связана с разделением старшей школы на три профиля обучения — языковой, общественно-гуманитарный и физико-математический. Обязательными для изучения останутся такие предметы, как украинский язык и литература, математика, физкультура, история Украины и «защита Украины». Изменения должны вступить в силу в 2027 году.