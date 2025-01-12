Депутаты захотели разобраться с отпусками некоторых россиян

Депутаты предложили разделить ежегодный отпуск с отпуском по уходу за ребенком

Депутаты Брянской областной думы захотели разобраться с отпусками некоторых россиян и внести изменения в Трудовой кодекс. Соответствующий текст документа доступен на сайте нижней палаты парламента.

По их мнению, неоднозначное толкование статьи 107 Трудового кодекса РФ, которое приравнивает все виды отпуска к общему отпуску, порождает все больше правовых конфликтов. В качестве примера они привели программы поддержки специалистов в сельской местности, такие как «Земский доктор» и «Земский фельдшер». При расчете пяти лет непрерывной работы депутаты задались вопросом, включается ли в этот период отпуск по уходу за ребенком.

В связи с этим авторы инициативы предложили разделить ежегодный оплачиваемый отдых и специальные виды отдыха, такие как учебный, по беременности и родам, а также по уходу за ребенком. Они считают, что отсутствие четких границ, которые бы разделяли понятие «отпуск», приводит к конфликтам между сотрудниками и работодателями.

Ранее член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко назвал способ получения денег за неиспользованный отпуск.