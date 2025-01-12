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09:26, 12 января 2025Силовые структуры

В России впервые издание признали террористической организацией

Издание о культуре Komi Daily признано террористической организацией в РФ
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: wellphoto / Shutterstock / Fotodom  

В России средство массовой информации впервые было признано террористической организацией. На изменение в реестре ФСБ обратило внимание Forbes.

В реестр террористических организаций было включено издание о культуре Komi Daily. СМИ является одним из структурных отделений «Форума свободных государств постРоссии», признанного террористической организацией в ноябре 2024 года. В издании Komi Daily заявили, что не имеют к этой организации никакого отношения.

Сайт Komi Daily был заблокирован Роскомнадзором в марте 2024 года. В мае, после выхода одной из публикаций, редактор СМИ был оштрафован по статье о возбуждении ненависти либо вражды или унижении человеческого достоинства.

Ранее гражданин иностранного государства, работавший поваром в одном из ресторанов национальной кухни в Москве, захотел вступить в организацию, которая признана в РФ террористической, и был арестован. Уголовное дело было возбуждено в апреле 2024 года, уточняется в документах, срок предварительного следствия продлен до марта.

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