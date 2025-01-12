Футболист сборной России рассказал о трудностях с получением американской визы

Футболист Карпукас рассказал о трудностях с получением американской визы

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России по футболу Артем Карпукас рассказал о трудностях с получением американской визы. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Одобрили не с первого раза. Времени было не так много, но мне очень понравилось. Хотя добираться очень тяжело, летели через Дубай», — рассказал Карпукас. Он добавил, что успел посмотреть Нью-Йорк, Лос Анджелес, Лас Вегас и Гавайи.

Футболист также рассказал, что посетил игру Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Подобный уровень в России? У них выстроена структура, не надо равняться. У них свое, у нас свое», — отметил Карпукас.

Полузащитник в нынешнем сезоне провел 17 матчей в чемпионате России. 22-летний хавбек отметился двумя результативными передачами.