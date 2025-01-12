Глава МЧС России создал штаб по ликвидации разлива мазута в Черном море

Куренков создал штаб по ликвидации разлива мазута в Черном море

Глава МЧС России Александр Куренков по поручению президента страны Владимира Путина создал федеральный штаб по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. Об этом сообщает ТАСС.

Куренков и члены штаба, в который вошли представители различных федеральных министерств и ведомств, прибыли в Анапу. Федеральный оперативный штаб будет работать до полной ликвидации последствий разлива нефтепродукта.

9 января Путин заявил, что для минимизации ущерба от разлива мазута в Черном море делается недостаточно. Для координации работ президент поручил создать штаб, который будет действовать непосредственно на месте происшествия. Глава государства акцентировал внимание на необходимости прекращения утечки нефтепродуктов из подтопленных танкеров, а также последующей разработки плана их подъема.

Крушение двух танкеров, которые перевозили около девяти тысяч тонн мазута, произошло 15 декабря.