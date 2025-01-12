Годовалая девочка получила серьезные ожоги в районе половых органов в российском детсаду

В Ижевске годовалая девочка попала в реанимацию с полученными в детсаду ожогами

В Ижевске годовалая девочка попала в реанимацию с серьезными ожогами в районе половых органов, полученных в детском саду. Об этом сообщила знакомая семьи ребенка, рассказ которой опубликован в паблике «Ижевск» в соцсети «ВКонтакте».

По словам женщины, матери девочки позвонили из детсада с просьбой забрать ее пораньше. Когда россиянка приехала, то увидела плачущую дочь с сильными ожогами. Как объяснила воспитательница, работавшая в этот день одна в две смены и без нянечки, она понесла малышку подмываться и оставила ее одну, после чего та якобы сама обожглась. Каким образом это произошло, не уточняется.

«Более того ребенку был на ожоги одет подгузник и его трясли на руках пока не пришла ее мама…

Ребенок терпел все это время адскую боль», — написала автор поста. Она утверждает, что педагог не обратилась в скорую помощь и предложила дома помазать ожоги кремом.

К посту также приложены фотографии, на которых видно лежащую на животе девочку с перемотанной нижней частью тела.

На ситуацию отреагировала заместитель главы Ижевска по социальным вопросам Наталья Гвоздкова. На странице во «ВКонтакте» она уточнила, что происшествие произошло в детском саду № 181 и управление образование уже проводит там служебную проверку. Чиновница принесла извинения семье девочки и пожелала ей скорейшего выздоровления, пообещав оказать родителям любую помощь.

Следственный комитет по Удмуртской Республике сообщил о начале проверки появившихся в соцсетях сообщений о травмировании ребенка. В ведомстве подчеркнули, что угрозы жизни и здоровью девочки нет.

Ранее четырехлетняя девочка получила ожог ягодиц в туалете частного детского сада в Мурино Ленинградской. По словам матери ребенка, воспитатели заявили ей, что не видели, как все произошло.