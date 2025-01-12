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11:47, 12 января 2025Россия

Губернатор оценил обстановку на поврежденном в результате атаки ВСУ предприятии

Бусаргин заявил о продолжающемся контролируемом выгорании топлива в Энгельсе
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
Роман Бусаргин

Роман Бусаргин. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский губернатор Роман Бусаргин оценил обстановку на поврежденном в результате атаки Вооруженных сил Украины в ночь на 8 января предприятии в Энгельсе. В своем Telegram-канале он сообщил, что специалисты не выявили превышения концентрации вредных веществ в пробах воздуха, взятых на месте возгорания.

При этом, по его словам, процесс контролируемого выгорания топлива продолжается.

«Специалисты в круглосуточном режиме предпринимают все необходимые меры для ликвидации. Как говорил ранее, количество дыма, как и площадь пожара, снижается», — сообщил он.

Ранее, 11 января, Бусаргин рассказал, что площадь пожара на промышленном предприятии в Энгельсе сократилась на 80 процентов.

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