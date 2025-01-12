Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:37, 12 января 2025Мир

КНДР приготовилась развернуть 250 ракетных установок вокруг Пхеньяна

В Южной Корее заявили о готовности КНДР готова развернуть 250 ракетных установок
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Vladimir Smirnov / Pool / Reuters

КНДР готовится развернуть 250 пусковых установок для оперативно-тактических ракет малой дальности вокруг Пхеньяна. Об этом сообщил южнокорейский телеканал KBS со ссылкой на Главное разведывательное управление страны.

Уточняется, что данная ситуация «интенсивно отслеживается в рамках сотрудничества Южной Кореи и США».

6 января Северная Корея запустила новейшую гиперзвуковую ракету, которая в 12 раз превысила скорость звука. Как отметил лидер КНДР Ким Чен Ын, ракета способна эффективно преодолеть любую систему противоракетной обороны (ПРО). По его словам, данная система может нанести серьезный военный удар по противнику, эффективно преодолевая любой плотный оборонительный барьер.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали о «самом важном» заявлении Трампа о России

      Стало известно о рекордной закупке Европой российского газа

      В Колумбии в результате крушения самолета погибли десять человек

      США запретили российским дипломатам устроить мемориальную церемонию

      Российский штурмовик рассказал о пользе навыков балета в бою

      К Шенгену захотела присоединиться еще одна страна

      Число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии выросло

      Кинолог объяснил недоверие собак к некоторым людям

      Цукерберг упрекнул Apple в отсутствии инноваций

      В США указали на страх Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше