КНДР приготовилась развернуть 250 ракетных установок вокруг Пхеньяна

В Южной Корее заявили о готовности КНДР готова развернуть 250 ракетных установок

КНДР готовится развернуть 250 пусковых установок для оперативно-тактических ракет малой дальности вокруг Пхеньяна. Об этом сообщил южнокорейский телеканал KBS со ссылкой на Главное разведывательное управление страны.

Уточняется, что данная ситуация «интенсивно отслеживается в рамках сотрудничества Южной Кореи и США».

6 января Северная Корея запустила новейшую гиперзвуковую ракету, которая в 12 раз превысила скорость звука. Как отметил лидер КНДР Ким Чен Ын, ракета способна эффективно преодолеть любую систему противоракетной обороны (ПРО). По его словам, данная система может нанести серьезный военный удар по противнику, эффективно преодолевая любой плотный оборонительный барьер.