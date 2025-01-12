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08:34, 12 января 2025Мир

Мэр Лос-Анджелеса потребовала урезать бюджет за неделю до пожаров

Мэр Лос-Анджелеса потребовала урезать бюджет пожарных за неделю до возгораний
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: David Swanson / Reuters

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс потребовала от пожарного департамента сократить бюджет на 49 миллионов долларов менее чем за неделю до начала пожаров в городе. Об этом пишет газета Daily Mail.

Утверждается, что подобное решение могло привести к закрытию 16 пожарных станций и значительно осложнить их способность реагировать на чрезвычайные ситуации. Информация о дополнительном сокращении бюджета просочились из внутренней записки. Как утверждает один из сотрудников пожарной службы, местные власти не хотели, чтобы распоряжение стало известно общественности.

Стихия бушует в Калифорнии с 7 января. Предписание покинуть свои дома получили порядка 130 тысяч жителей. В настоящее время в американском штате зафиксированы в общей сложности шесть крупных пожаров.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз обвинил президента США Джо Байдена в уничтожении Калифорнии и Украины. Он отметил, что ущерб от лесных пожаров в Калифорнии превысит 150 миллиардов долларов. При этом демократы, указал Боуз, сократили бюджеты пожарных и аварийно-спасательных служб и передали Киеву более 175 миллиардов долларов.

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