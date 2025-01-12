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08:17, 12 января 2025Россия

Мэр прокомментировал обрушение крыши бассейна в российском городе

Мэр Владивостока Шестаков: При обрушении крыши бассейна никто не пострадал
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Sung Shin / Unsplash

Мэр Владивостока Константин Шестаков прокомментировал обрушение крыши бассейна школы №72. Он сообщил в своем Telegram-канале, что в результате случившегося никто не пострадал.

Как указал глава российского города, в момент обрушения кровли в здании никто не находился. По факту происшествия начата проверка. «Введен режим локальной чрезвычайной ситуации. Сейчас выставляется ограждение, по всему периметру будут информационные таблички и система видеонаблюдения, усилена охрана», — добавил Шестаков.

Он отметил, что после обследования объекта будет принято решение относительно капитального ремонта здания или его демонтажа и строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения крыши в помещении бассейна в школе во Владивостоке. Дело возбуждено по части 1 статьи 293 («Халатность») УК РФ. В ведомстве рассказали, что был проведен осмотр места происшествия, сейчас выясняются обстоятельства и причины случившегося.

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