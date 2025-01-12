Министр обороны Польши посоветовал не летать в Москву

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш посоветовал не летать в Москву

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш посоветовал не летать в Москву через воздушное пространство его страны. Об этом он заявил на брифинге, который транслировал телеканал TVP Info.

«Если вести речь о направлении полетов, то я бы рекомендовал, однако, полет в Варшаву, а не в Москву», — ответил Косиняк-Камыш на соответствующий вопрос.

Совет министра обороны связан с тем, что Польша не разрешила самолету со словацкой делегацией, направлявшейся в Россию, пролететь над своей территорией. Глава Словацкой национальной партии Андрей Данко заявил, что делегаты были вынуждены добираться до Москвы через Германию.