Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
22:50, 12 января 2025Путешествия

Министр обороны Польши посоветовал не летать в Москву

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш посоветовал не летать в Москву
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш посоветовал не летать в Москву через воздушное пространство его страны. Об этом он заявил на брифинге, который транслировал телеканал TVP Info.

«Если вести речь о направлении полетов, то я бы рекомендовал, однако, полет в Варшаву, а не в Москву», — ответил Косиняк-Камыш на соответствующий вопрос.

Совет министра обороны связан с тем, что Польша не разрешила самолету со словацкой делегацией, направлявшейся в Россию, пролететь над своей территорией. Глава Словацкой национальной партии Андрей Данко заявил, что делегаты были вынуждены добираться до Москвы через Германию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Команда Трампа оценила вероятность вытеснения России с бывших территорий Украины

      Экс-чемпион UFC назвал куском дерьма снявшего Нурмагомедова с рейса бортпроводника

      Вице-спикер парламента Словакии прибыл в Москву

      Зеленский назвал Фицо недальновидным европейским деятелем

      Министр обороны Польши посоветовал не летать в Москву

      В России подорожали пенсионные баллы

      В России допустили постепенный переход на четырехдневную рабочую неделю

      Голливудский актер обвинил американские власти в умышленном уничтожении Калифорнии

      В Госдуме назвали логичное продолжение позиции Трампа

      В Госдуме заявили о начале процесса отказа от ЕГЭ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше