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17:01, 12 января 2025Мир

Делегации из Словакии не разрешили пролететь в Россию через Польшу

Самолету с делегацией из Словакии не разрешили пролететь в Россию через Польшу
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Toby Melville / Reuters

Польша не разрешила самолету со словацкой делегацией, направлявшийся в Россию, пролететь над своей территорией. Об этом глава Словацкая национальная партия Андрей Данко заявил в видеообращении в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я узнал сейчас, что Польша нам не разрешает прямой пролет, так что мы будем обходить через Германию. Не понимаю этого подхода Польши, но в любом случае воспринимаю это как реальность», — заявил политик.

По его словам, самолет с делегацией пролетит в воздушном пространстве Чехии и ФРГ. В Москву делегация прибудет вечером.

Ранее словацкое издание TA3 сообщило, что президент Словакии Петр Пеллегрини отказался ехать на Украину.

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