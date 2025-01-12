Делегации из Словакии не разрешили пролететь в Россию через Польшу

Самолету с делегацией из Словакии не разрешили пролететь в Россию через Польшу

Польша не разрешила самолету со словацкой делегацией, направлявшийся в Россию, пролететь над своей территорией. Об этом глава Словацкая национальная партия Андрей Данко заявил в видеообращении в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я узнал сейчас, что Польша нам не разрешает прямой пролет, так что мы будем обходить через Германию. Не понимаю этого подхода Польши, но в любом случае воспринимаю это как реальность», — заявил политик.

По его словам, самолет с делегацией пролетит в воздушном пространстве Чехии и ФРГ. В Москву делегация прибудет вечером.

Ранее словацкое издание TA3 сообщило, что президент Словакии Петр Пеллегрини отказался ехать на Украину.