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13:03, 12 января 2025Россия

Пациент больницы в Москве покурил в постели и не выжил

В инфекционной больнице в Москве пациент покурил в постели и не выжил
Мария Винар

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Инфекционной клинической больнице №2 в Москве пациент без определенного места жительства покурил в постели и не выжил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Площадь возгорания составила около одного квадратного метра. Огонь был ликвидирован сотрудниками отделения, которых вызвал сосед по палате. Других пострадавших на месте происшествия не оказалось.

В пресс-службе уточнили, что в настоящий момент в больнице работают следственные органы. Они выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии суд вынес приговор бывшей соцработнице, которая брошенным окурком спалила квартиру вместе с подопечной.

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