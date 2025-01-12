Пациент больницы в Москве покурил в постели и не выжил

В инфекционной больнице в Москве пациент покурил в постели и не выжил

В Инфекционной клинической больнице №2 в Москве пациент без определенного места жительства покурил в постели и не выжил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Площадь возгорания составила около одного квадратного метра. Огонь был ликвидирован сотрудниками отделения, которых вызвал сосед по палате. Других пострадавших на месте происшествия не оказалось.

В пресс-службе уточнили, что в настоящий момент в больнице работают следственные органы. Они выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

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