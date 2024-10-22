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12:49, 22 октября 2024Силовые структуры

Соцработница покурила на балконе и спалила россиянку вместе с квартирой

В Удмуртии суд вынес приговор соцработнице, спалившей окурком подопечную и жилье

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Удмуртии суд вынес приговор бывшей соцработнице, которая брошенным окурком спалила квартиру вместе с подопечной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Подсудимая полностью признала вину, суд приговорил ее по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

По данным суда, 46-летняя местная жительница трудилась социальным работником в Сарапуле. Ей поручили уход за недееспособной женщиной. 5 февраля соцработница пришла в квартиру к своей подопечной, покурила на балконе и оставила там тлеющий окурок. Через некоторое время он спровоцировал возгорание, огонь быстро распространился по квартире, в результате чего пострадавшая получила серьезные ожоги. Она была доставлена в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

Ранее сообщалось, что суд ограничил свободу двум медсестрам на два года за школьницу, которая не выжила по их вине.

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      Артем Соколов
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