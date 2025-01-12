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20:52, 12 января 2025Интернет и СМИ

Петросян едва не стал жертвой произошедшей более 50 лет назад авиакатастрофы

Петросян рассказал, что едва не попал в авиакатастрофу под Харьковом в 1972 году
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Комик Евгений Петросян едва не стал жертвой авиакатастрофы под Харьковом 18 мая 1972 года. Об этом юморист рассказал в эфире программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1».

По словам Петросяна, он должен был находиться на разбившемся воздушном судне с пародистом Виктором Чистяковым, однако за несколько дней до вылета отказался от поездки. «Я по какой-то причине за несколько дней отказался. Должны были лететь на "левый" концерт», — сказал артист.

В результате жертвами авиакатастрофы стали 115 пассажиров, включая Чистякова, и 7 членов экипажа.

Ранее, в октябре 2024 года, популярный российский рэпер A.V.G попал в аварию в Москве. Как стало известно, Mercedes-Benz артиста столкнулся с кроссовером. Пострадавших нет. У иномарки музыканта сработали подушки безопасности.

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