Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:30, 12 января 2025Россия

Путин назвал главную цель государства

Путин: Главная цель государства — обеспечение достойной жизни и развития
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Главная цель России как государства — достойная жизнь и свободное развитие каждого человека. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Видеообращение главы государства по случаю Дня работника прокуратуры опубликовано в Telegram-канале Кремля.

Он отметил, что прокуратура играет ключевую роль в защите прав и свобод наших граждан, основ конституционного строя и развития России как правового, демократического и социального государства. Путин подчеркнул, что россияне ожидают от ведомства последовательной и результативной работы.

Ранее Владимир Путин назвал приоритетную общенациональную цель. По его словам, ею является улучшение демографической ситуации и поддержка рождаемости и многодетности. Глава государства подчеркнул, что большая и дружная семья является мощным оплотом для страны и каждого человека отдельно.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Дании предложили обратиться к России для защиты Гренландии от США

      Солдат ВСУ изнасиловал мобилизовавшего его полицейского

      Джорджеску предрек использование крупнейшей базы НАТО в Европе против России

      В Норвегии решили строить бомбоубежища во всех больших зданиях

      Занимавшийся делами Трампа спецпрокурор покинул пост

      В Британии рассказали об угрозе трем городам Украины

      Сербия заявила о неясности позиции США по вопросу изменения доли России в NIS

      В Германии заявили об угрозе распада НАТО из-за Трампа

      Путин высказался об интеграции новых регионов в Россию

      Путин назвал главную цель государства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше