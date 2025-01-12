Путин назвал главную цель государства

Путин: Главная цель государства — обеспечение достойной жизни и развития

Главная цель России как государства — достойная жизнь и свободное развитие каждого человека. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Видеообращение главы государства по случаю Дня работника прокуратуры опубликовано в Telegram-канале Кремля.

Он отметил, что прокуратура играет ключевую роль в защите прав и свобод наших граждан, основ конституционного строя и развития России как правового, демократического и социального государства. Путин подчеркнул, что россияне ожидают от ведомства последовательной и результативной работы.

Ранее Владимир Путин назвал приоритетную общенациональную цель. По его словам, ею является улучшение демографической ситуации и поддержка рождаемости и многодетности. Глава государства подчеркнул, что большая и дружная семья является мощным оплотом для страны и каждого человека отдельно.