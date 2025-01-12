Самоходные гаубицы уничтожили пункт управления дронами ВСУ

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Запад» уничтожили пункт управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Разведчики «Запада» с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) также ликвидировали замаскированные пулеметные точки и скопление живой силы украинских войск. Получив точные координаты, «Мста-Б» навели орудия на цели и уничтожили их.

Ранее сообщалось, что расчет FPV-дронов центра «Рубикон» ликвидировал украинский танк в Курской области в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Уточнялось, что танк обнаружили в лесополосе. Данные о его месторасположении были переданы ударным средствам.