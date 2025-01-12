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15:56, 12 января 2025Экономика

«Роскосмос» показал новые фото разрушительного пожара в Калифорнии

«Роскосмос» показал новые фото последствий разрушительного пожара в Калифорнии
Мария Винар
СюжетЗасуха в Калифорнии

Фото: Telegram-канал Роскосмоса

Госкорпорация «Роскосмос» показала новые фото последствий разрушительного пожара в Калифорнии. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Отмечается, что снимки были сделаны со спутника «Ресурс-П». На размещенных кадрах видно, как от земли поднимается густой дым. «Роскосмос продолжает следить за пожарами, охватившими районы округа Лос-Анджелес», — говорится в сообщении.

Мощный пожар бушует в Калифорнии с 7 января. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и засухи. Газета The New York Times опубликовала фото сгоревших районов Лос-Анджелеса. Огнем оказались охвачены три района города — Итон, Пасифик-Палисейдс и Херст. Из них были эвакуированы 70 тысяч жителей. Сильнее всего пострадало побережье между Санта-Моникой и Малибу, где находились особняки знаменитостей.

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