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08:18, 12 января 2025Россия

Россиян предупредили о наказании за подделку подписей

Юрист Адамс: За подделку подписи россиян ждет штраф до 80 тысяч рублей
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press

За преступление по статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков») и подделку подписей россиян может ждать штраф в размере до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет. Об этом в интервью РИА Новости предупредил генеральный директор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.

«Преступление считается оконченным не только в момент изготовления поддельного документа, но и при его фактическом использовании. При этом если подделка не повлекла негативных последствий, уголовной ответственности может не быть», — рассказал юрист.

Он добавил, что наличие поддельной подписи на документе само по себе не является правонарушением, поскольку отсутствует состав преступления. По словам Адамса, для квалификации подделки, например, по статье 159 УК РФ («Мошенничество») необходимо установить умысел на хищение имущества. При этом дело могут переквалифицировать на статью 130 УК РФ («Приготовление к преступлению»), что влечет за собой меньшую степень ответственности.

Ранее россиян предупредили о наказании за грязные машины. Гражданам на машинах с грязными фарами и регистрационными номерами придется заплатить штраф в размере 500 рублей.

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