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17:34, 12 января 2025Из жизни

Россияне бросились делать чучела из домашних питомцев

Shot: В России вырос спрос на создание чучел в память о домашних питомцах
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Thierry Roge / Reuters

Россияне бросились делать чучела в память о своих домашних питомцах. В последние три года спрос на услуги заметно вырос, сообщает Telegram-канал Shot.

Раньше к услугам таксидермистов (тех, кто изготавливает чучела животных) в России обращались в основном охотники, чтобы увековечить добычу. Однако теперь все чаще специалистам поступают запросы от простых людей, которые потеряли своих любимых кошек или собак. Решившиеся на процедуру россияне утверждают, что чучела животных помогают им справиться с эмоциями.

Однако не все таксидермисты берутся за такую работу. Создать точную копию домашнего питомца и передать все его внешние особенности сложно, если не жил с ним вместе, а любая неточность может пошатнуть психологическое состояние заказчика. Помимо создания чучел, специалисты могут обработать кости питомцев и отдать хозяевам в качестве памятного предмета.

Ранее жительница Великобритании стала делать сексуальные чучела из замороженных крысиных тушек. Женщина делает из грызунов танцовщиц и акробатов и продает фигурки по 148 фунтов стерлингов (примерно 18,5 тысячи рублей) за штуку. Ее крысы одеты в яркие костюмы с перьями и колокольчиками, у них есть накладные реснички, а многочисленные соски скрыты тремя парами накладок со стразами.

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