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09:16, 12 января 2025Спорт

Россиянин нокаутировал американца на турнире UFC Fight Night 249

Россиянин Копылов нокаутировал американца Кертиса на турнире UFC Fight Night 249
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Роман Копылов

Роман Копылов. Фото: Stephen R. Sylvanie / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Роман Копылов одержал победу над американцем Крисом Кертисом на турнире UFC Fight Night 249, проходившем в Лас-Вегасе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в среднем весе состоялась в ночь на воскресенье, 12 января. Россиянин в конце третьего раунда отправил американца в нокаут, рефери зафиксировали досрочную победу Копылова.

«Думаю, что остановка была корректной, в рамках правил. Не стал добивать, потому что Кертис так быстрее сможет вернуться, быть с семьей», — заявил Копылов, слова которого приводит «Чемпионат», после боя.

Россиянин одержал 14-ю победу в ММА, на его счету также три поражения. Кертис потерпел 12-е поражение. В его активе также 31 победа, а еще один бой был признан несостоявшимся.

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