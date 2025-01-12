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18:06, 12 января 2025Путешествия

Россиянин описал законы в одном штате США фразой «волосы дыбом встают»

Алина Черненко

Фото: meunierd / Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник побывал в американском штате Аризона и описал местные законы фразой «волосы дыбом встают». Своей историей он поделился в личном блоге под названием «#делайчёхочешь» на платформе «Дзен».

Так, автор публикации отметил, что в этом штате США запрещено охотиться на верблюдов и позволять ослу спать в ванне. «Как выяснилось, закон появился после случая, когда осел реально провел ночь в ванной, а затем во время наводнения его пришлось вытаскивать спасателям. Видимо, решили, что лучше запретить эту глупость заранее», — пояснил россиянин.

Еще один местный закон запрещает выкорчевывать и повреждать кактусы. «Если вы вдруг решите взять себе сагуаро в качестве сувенира, то приготовьтесь к штрафу или даже тюрьме — наказание за это сравнимо с порчей государственной собственности», — предупредил блогер.

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Кроме того, в Аризоне нельзя играть с монетами на тротуаре, перевозить кактусы ночью, носить штаны с подтяжками, продавать рыбу на льду без специального разрешения и отказывать людям в стакане воды. В городе Феникс также действует запрет на пугание кроликов, а в городе Глендейл — на изображение религиозных фигур в виде карикатур.

Ранее этот же тревел-блогер признался, что американцы и россияне никогда не поймут друг друга. По его словам, в России люди более прямолинейные и не стесняются сказать, если что-то идет не так.

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