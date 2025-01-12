Российские военные уничтожили терминал Starlink ВСУ

МО: Бойцы группировки войск «Север» уничтожили терминал Starlink ВСУ

Российские бойцы из состава группировки войск «Север» уничтожили спутниковый терминал связи Starlink подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России, пишет ТАСС.

Ведомство опубликовало кадры объективного контроля, демонстрирующие уничтожение терминала. Расположенное в лесистой местности устройство обнаружили средствами воздушной разведки.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на терминал связи. Выждав подходящий момент, оператор боевого БПЛА группировки войск "Север", умело управляя дроном с системой сбросов боеприпасов, точным попаданием уничтожил терминал связи боевиков ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России освободили Калиново в Харьковской области. Населенный пункт заняли в результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск «Запад».