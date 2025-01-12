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04:26, 12 января 2025Бывший СССР

Российский штурмовик рассказал о пользе навыков балета в бою

Штурмовик ВС России Бураков: навыки балета помогают в зоне СВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Приобретенные на занятиях балетом навыки помогают в выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил РИА Новости замкомандира взвода 1-го отделения штурмовой роты 3-го батальона 74-й бригады 41-й армии Василий Бураков.

В частности, отметил он, ряд преимуществ дает хорошая физическая подготовка, полученная в результате ежедневных 4-часовых тренировок по балету. Кроме того, благодаря балету сильно развиты внутренний потенциал и решительность. Также Бураков рассказал, что тренировал детей. Это, в свою очередь, помогло ему вырабатывать командное взаимодействие и выявлять моральные качества. Помимо прочего собеседник агентства указал, что задачей в балете является быстрый анализ, это способствует тому, что на фронте он также быстро анализирует ситуацию.

Ранее российский военный из Якутии вступил в схватку на ножах с украинским солдатом при зачистке Трудового. Проигравший военный ВСУ назвал Григорьева самым лучшим бойцом в мире и попросил позволить ему уйти спокойно. Затем боец ВСУ взорвал гранату.

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