Штурмовик ВС России Бураков: навыки балета помогают в зоне СВО

Приобретенные на занятиях балетом навыки помогают в выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил РИА Новости замкомандира взвода 1-го отделения штурмовой роты 3-го батальона 74-й бригады 41-й армии Василий Бураков.

В частности, отметил он, ряд преимуществ дает хорошая физическая подготовка, полученная в результате ежедневных 4-часовых тренировок по балету. Кроме того, благодаря балету сильно развиты внутренний потенциал и решительность. Также Бураков рассказал, что тренировал детей. Это, в свою очередь, помогло ему вырабатывать командное взаимодействие и выявлять моральные качества. Помимо прочего собеседник агентства указал, что задачей в балете является быстрый анализ, это способствует тому, что на фронте он также быстро анализирует ситуацию.

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