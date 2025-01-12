Следком займется делом о забытом на холоде в Казани полуторагодовалом малыше

По факту оставления без присмотра на холоде ребенка в Казани возбудили дело

По факту оставления без присмотра полуторагодовалого мальчика в частном детском саду Казани возбудили уголовное дело. Об этом сообщает газета «Республика Татарстан» со ссылкой на СУ СК России по региону.

Следком выявил инцидент в ходе мониторинга социальных сетей — выяснилось, что в частном детском саду воспитатель забыла на прогулке полуторагодовалого мальчика. Ребенок находился на улице без присмотра около часа. По словам очевидцев, он упал лицом в снег и разбил губу.

Дело возбудили по статьям «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее на Урале девочка осталась без двух зубов после посещения детского сада. По словам матери воспитанницы, первую травму девочка получила в начале октября прошлого года: во время прогулки с группой она упала на железный лист с острым срезом, который не был ничем огорожен.