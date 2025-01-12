The Sun: Наемник Фрейзер хвастался уничтожением британцев в зоне СВО

Британский наемник Джей Фрейзер предупредил своих соотечественников, которые участвуют в боевых действиях в зоне специальной военной операции (СВО) на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), что будет отправлять их «домой в гробах». Об этом сообщает газета The Scottish Sun.

«Продолжайте посылать сюда своих парней из британской армии. Мы будем продолжать отправлять их домой в гробах», — пообещал он.

Отмечается, что 24-летний Фрейзер работал на пивоварне в Шотландии. Утверждается, что он уже долгое время сражается на стороне России. Семья отвернулась от британца из-за его участия в боевых действиях, пишет газета.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) РФ ликвидировали британского наемника в Запорожской области с помощью дрона. 34-летний наемник вступил в иностранный легион ВСУ, где служил командиром одного из подразделений.