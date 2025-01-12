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05:37, 12 января 2025Мир

Сражающийся против ВСУ британец пообещал отправлять соотечественников домой в гробах

The Sun: Наемник Фрейзер хвастался уничтожением британцев в зоне СВО
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Stringer / Reuters

Британский наемник Джей Фрейзер предупредил своих соотечественников, которые участвуют в боевых действиях в зоне специальной военной операции (СВО) на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), что будет отправлять их «домой в гробах». Об этом сообщает газета The Scottish Sun.

«Продолжайте посылать сюда своих парней из британской армии. Мы будем продолжать отправлять их домой в гробах», — пообещал он.

Отмечается, что 24-летний Фрейзер работал на пивоварне в Шотландии. Утверждается, что он уже долгое время сражается на стороне России. Семья отвернулась от британца из-за его участия в боевых действиях, пишет газета.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) РФ ликвидировали британского наемника в Запорожской области с помощью дрона. 34-летний наемник вступил в иностранный легион ВСУ, где служил командиром одного из подразделений.

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