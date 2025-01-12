США запретили российским дипломатам устроить мемориальную церемонию

США запретили дипломатам из РФ устроить мемориальную церемонию в Элизабет-Сити

Власти США запретили дипломатам из России в организации мемориальной церемонии. Об этом заявило посольство РФ в Вашингтоне в своем Telegram-канале.

В дипмиссии объяснили, что планировали посетить город Элизабет-Сити, ставший в годы Второй мировой войны стартовой точкой для отправления американских гидросамолетов типа «Каталина» в СССР. 11 января 1945 года в авиакатастрофе на реке Пасквотанк разбились четверо советских летчиков, а также штурман британских ВВС.

В год 80-летия Победы потомки летчиков и неравнодушние американцы отдали дань уважения доблести и мужеству своих предков, опустив на воду алые гвоздики в знак памяти и скорби. Однако дипломатам было отказано в поездке. «Остро ощущаем стремление местного политистеблишмента предать забвению страницы российско-американского союзничества в годы Второй мировой войны», — посетовали в посольстве.