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23:30, 12 января 2025Бывший СССР

Украинская актриса выступила на русском языке на вручении премии

Украинская актриса Кадочникова выступила на русском языке на вручении премии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Diana Vyshniakova / Unsplash

Украинская актриса театра и кино Лариса Кадочникова выступила на русском языке во время выступления на вручении премии имени Сергея Параджанова. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, артистку перебили выкриком из зала с требованием перейти на украинский. Однако она отказалась. Актриса заявила, что имеет право говорить на любом языке и попросила уважать ее выбор. «Я много сделала для Украины. Я никуда не уезжала. Я здесь. Я играю в театре спектакли на украинском языке», — сказала она.

В ответ на слова Кадочниковой зрители начали аплодировать. По данным издания, перейти на украинский требовал активист Руслан Кошовенко. Он оскорбительно высказался в адрес артистки.

Ранее сообщалось, что Лекс Фридман предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести интервью на русском языке. По его мнению, это бы позволило обеспечить «наиболее глубокий, динамичный и мощный разговор». Блогер отметил, что он, как и Зеленский, свободно владеет русским, в отличие от украинского, который еще учит.

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