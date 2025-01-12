Украинская актриса выступила на русском языке на вручении премии

Украинская актриса Кадочникова выступила на русском языке на вручении премии

Украинская актриса театра и кино Лариса Кадочникова выступила на русском языке во время выступления на вручении премии имени Сергея Параджанова. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, артистку перебили выкриком из зала с требованием перейти на украинский. Однако она отказалась. Актриса заявила, что имеет право говорить на любом языке и попросила уважать ее выбор. «Я много сделала для Украины. Я никуда не уезжала. Я здесь. Я играю в театре спектакли на украинском языке», — сказала она.

В ответ на слова Кадочниковой зрители начали аплодировать. По данным издания, перейти на украинский требовал активист Руслан Кошовенко. Он оскорбительно высказался в адрес артистки.

Ранее сообщалось, что Лекс Фридман предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести интервью на русском языке. По его мнению, это бы позволило обеспечить «наиболее глубокий, динамичный и мощный разговор». Блогер отметил, что он, как и Зеленский, свободно владеет русским, в отличие от украинского, который еще учит.