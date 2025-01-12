Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:42, 12 января 2025Бывший СССР

В ДНР сдались в плен отправленные следить за российскими войсками бойцы ВСУ

В ДНР взяли в плен бойцов ВСУ, отправленных следить за российскими войсками

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) взяли в плен группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), отправленную следить за российскими военными. Видео с рассказом сдавшегося украинского солдата Андрея Забрата Минобороны России предоставило ТАСС.

По словам мужчины, ему и еще нескольким военным выдали бронежилеты и автоматы, после чего отвезли к месту наблюдения. «Подвезли к лесопилке, сказали, что российских военных там нет, тихо, не стреляют, нужно только наблюдать. Мы пришли, а там совсем не так. Нас окружили, стреляли по нам, командир роты по рации говорил кидать гранаты», — сказал Забарата.

После этого бойцы ВСУ выключили рацию и сдались в плен.

Ранее попавший в плен под Курском боец ВСУ рассказал, что сдался из-за голода. По словам мужчины, ему и сослуживцам не сообщили, куда именно их отправляют, и попадание в российский регион стало неожиданностью. По прибытии военного вместе с подразделением отправили в лес рыть окопы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Киеве задумались о проведении выборов из-за требований Москвы о легитимности. Это может говорить о скорых переговорах

      Россиянка описала «город грехов» в США фразой «девушки только грудями сверкали»

      Глава Российской академии образования поддержала ввод интегральной оценки в школах

      Аэропорт Пулково открыли после временного закрытия

      Названы главные трудности с тушением мощного пожара в Лос-Анджелесе

      Минобороны впервые сообщило об уничтожении турецкой «Кобры»

      ВСУ атаковали пять населенных пунктов российского региона

      33 самолета ушли на запасные аэродромы из-за непогоды в Санкт-Петербурге

      Предотвращены воздушные удары ВСУ по трем регионам России

      Стало известно о снятии Нурмагомедова с рейса в США после спора с бортпроводником

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше