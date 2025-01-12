В ДНР сдались в плен отправленные следить за российскими войсками бойцы ВСУ

В ДНР взяли в плен бойцов ВСУ, отправленных следить за российскими войсками

В Донецкой народной республике (ДНР) взяли в плен группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), отправленную следить за российскими военными. Видео с рассказом сдавшегося украинского солдата Андрея Забрата Минобороны России предоставило ТАСС.

По словам мужчины, ему и еще нескольким военным выдали бронежилеты и автоматы, после чего отвезли к месту наблюдения. «Подвезли к лесопилке, сказали, что российских военных там нет, тихо, не стреляют, нужно только наблюдать. Мы пришли, а там совсем не так. Нас окружили, стреляли по нам, командир роты по рации говорил кидать гранаты», — сказал Забарата.

После этого бойцы ВСУ выключили рацию и сдались в плен.

Ранее попавший в плен под Курском боец ВСУ рассказал, что сдался из-за голода. По словам мужчины, ему и сослуживцам не сообщили, куда именно их отправляют, и попадание в российский регион стало неожиданностью. По прибытии военного вместе с подразделением отправили в лес рыть окопы.