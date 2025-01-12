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21:20, 12 января 2025Мир

В Германии раскрыли цель санкций против России

Вагенкнехт: Санкции против России вводились для обогащения США
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Введенные США и Европейским Союзом (ЕС) санкции направлены на обогащение американских компаний. Цель введенных ограничений раскрыла лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт, ее слова приводит ARD.

«Это просто программа экономического стимулирования экономики США и убийственная программа для немецких и европейских компаний», — сказала Вагенкнехт.

Она отметила, что введенные против России санкции не повлияют на ход конфликта на Украине и не имеют отношения к нему.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что последний пакет санкций США против России ведет к сокращению поставок нефти и газа и может стать причиной роста цен на топливо в Центральной Европе.

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