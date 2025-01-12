В Госдуме высказались о запрете видеоигр в России

Володин заявил, что в России не будут полностью запрещать видеоигры

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин высказался о запрете видеоигр в России. Своим мнением по данному вопросу он поделился в Telegram-канале.

Он сослался на проведение у себя в канале опроса, в рамках которого 71 процент респондентов высказались за то, чтобы оградить детей от сюжетов, содержащих насилие и агрессию, а также навязывания чуждых для россиян ценностей. О полном запрете видеоигр в России, продолжил он, речи не идет. Однако же Володин связал нападения учащихся на учеников и учителей в школах с влиянием на подростков видеоигр.

«Дети и подростки, совершая подобные поступки, зачастую думают, что продолжают находиться в виртуальном мире, так как грань между ним и реальной действительностью стирается», — сказал он. Решение по данному вопросу, подчеркнул Володин, должно быть сбалансированным, а к обсуждению соответствующего законопроекта подключат родительское сообщество, учителей, экспертов, представителей отрасли, психологов и всех заинтересованных.

По словам Володина, законопроект, обсуждаемый в Госдуме, должен оградить детей от деструктивного контента в интернете и видеоиграх, от пропаганды совершения преступлений, смены пола, употребления наркотиков и ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Кроме того, признал председатель Госдумы, в России необходимо разрабатывать и выпускать отечественный игровой контент.

Ранее родителей предупредили об опасных фразах преступников из детских чатов. По словам бизнес-руководителя направления киберразведки компании F.A.C.C.T. Евгения Чунихина, злоумышленники используют в общении с ребенком такие конструкции, как «Есть одна тема. Давай дальше в личке (в мессенджере или почте). А где живешь? Какой у тебя номер телефона?».