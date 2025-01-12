Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:18, 12 января 2025Россия

В Госдуме высказались о запрете видеоигр в России

Володин заявил, что в России не будут полностью запрещать видеоигры
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Studio Nut / Shutterstock / Fotodom  

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин высказался о запрете видеоигр в России. Своим мнением по данному вопросу он поделился в Telegram-канале.

Он сослался на проведение у себя в канале опроса, в рамках которого 71 процент респондентов высказались за то, чтобы оградить детей от сюжетов, содержащих насилие и агрессию, а также навязывания чуждых для россиян ценностей. О полном запрете видеоигр в России, продолжил он, речи не идет. Однако же Володин связал нападения учащихся на учеников и учителей в школах с влиянием на подростков видеоигр.

«Дети и подростки, совершая подобные поступки, зачастую думают, что продолжают находиться в виртуальном мире, так как грань между ним и реальной действительностью стирается», — сказал он. Решение по данному вопросу, подчеркнул Володин, должно быть сбалансированным, а к обсуждению соответствующего законопроекта подключат родительское сообщество, учителей, экспертов, представителей отрасли, психологов и всех заинтересованных.

По словам Володина, законопроект, обсуждаемый в Госдуме, должен оградить детей от деструктивного контента в интернете и видеоиграх, от пропаганды совершения преступлений, смены пола, употребления наркотиков и ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Кроме того, признал председатель Госдумы, в России необходимо разрабатывать и выпускать отечественный игровой контент.

Ранее родителей предупредили об опасных фразах преступников из детских чатов. По словам бизнес-руководителя направления киберразведки компании F.A.C.C.T. Евгения Чунихина, злоумышленники используют в общении с ребенком такие конструкции, как «Есть одна тема. Давай дальше в личке (в мессенджере или почте). А где живешь? Какой у тебя номер телефона?».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США объяснили желание Трампа присоединить Гренландию

      В ДНР 27 человек пострадали в ДТП

      В Калифорнии объявили эвакуацию из музея Гетти

      На Украине появились темнокожие военкомы

      Россиянин получил 50 тысяч долларов за лучший бой на турнире UFC Fight Night 249

      В новости о сгоревших в Калифорнии особняках украинских генералов увидели признаки фейка

      ВСУ отказались от попыток забрать погибших после атаки на Бердин

      Снимок девушки с амурским тигром в Приморье оценили

      Трамп захотел урегулировать конфликт между Израилем и ХАМАС до инаугурации

      США резко нарастили импорт одного вида российской продукции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше