В Кемерово мужчина из-за ревности избил беременную сотрудницу магазина

В Кемерово мужчина из-за ревности избил в магазине беременную сожительницу

В Кемерово 22-летний мужчина из-за ревности избил в магазине беременную 19-летнюю сожительницу. Об сообщает управление МВД России по Кемеровской области.

Женщина получила ушибы мягких тканей головы и доставлена в больницу.

Совершивший нападение мужчина задержан. Согласно статье 6.1.1 («Побои») КоАП РФ ему грозит административный штраф до 30 тысяч рублей, арест до 15 суток или обязательные работы на срок до 120 часов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам, предусмотренным частью 1 статьи 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

В декабре прошлого года «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России сообщили, что в Ростовской области 31-летнюю жительницу Азова обвинили в истязании малолетней дочери. По версии следствия, женщина дома и в гостях у родственников наносила ребенку побои руками по голове, лицу, туловищу и конечностям.