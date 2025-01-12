В Киеве заметили темнокожего представителя ТЦК

На Украине появились темнокожие сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщает издание «Политика страны».

Темнокожего военкома заметили на одной из улиц в Киеве в составе группы ТЦК. В распоряжение издания попал снятый горожанами видеоролик. Когда именно было заснято видео, неизвестно.

Ранее офицер управления коммуникаций командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Кондратова заявила, что сотрудники ТЦК проверяют документы у всех мужчин от 18 лет и отправляют их на военно-лечебную комиссию. «Проверка документов осуществляется у всех мужчин от 18 до 60 лет», — рассказала она.