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08:54, 12 января 2025Интернет и СМИ

В Китае заявления Трампа о Гренландии сочли признаком заката гегемонии США

Американист Ван: заявления Трампа о Гренландии указывают на закат гегемонии США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mike Segar / Reuters

Заявления избранного президента США Дональда Трампа о Гренландии и Панамском канале указывают на закат мировой гегемонии Соединенных Штатов. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал старший научный сотрудник китайского института «Тайхэ» Ван Цзайбан.

По его словам, желание Трампа установить контроль над Панамским каналом, Гренландией, Канадой, а также переименовать Мексиканский залив в Американский залив — это попытки повернуть вспять колесо истории. Американист указал, что новый глава Белого дома и его команда осознают падение США и не способны остановить тенденцию к развитию многополярного мира.

Также Ван назвал две возможные причины подобной риторики Трампа. По мнению эксперта, политик мог потерять голову от головокружительной победы на выборах и «действительно захотел стать величайшим американским президентом». По другой версии, президент США пытается найти горячие темы для поддержания своей популярности.

Ранее глава канадского Института вопросов XXI века Ирвин Стадин заявил, что присоединение Гренландии, Канады и других земель стало для Трампа «библейским вопросом». «Трамп 1.0 был политиком-экспериментатором, лишь пробующим силы во власти. Трамп 2.0 уже не выступает за сделки, за торговлю, даже за американцев. Он делает "библейские" ставки на свое наследие, он видит себя среди великих мировых игроков», — считает политолог. Эксперт предупредил, что планы Трампа относительно расширения США нельзя недооценивать — по его мнению, им следует дать адекватный ответ.

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